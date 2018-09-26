Трамп заявил о планах ужесточить санкции против Ирана

Вашингтон, , 18:23 — REGNUM США будут и далее ужесточать набор санкций против Ирана, заявил 26 сентября президент США Дональд Трамп на заседании Совбеза ООН по вопросам нераспространения ядерного оружия.

«Все американские санкции против иранской ядерной программы вступят в полную силу в начале ноября. Потом США продолжат расширять санкции и будут делать это жестче, чем когда-либо раньше, чтобы противодействовать широкому спектру злонамеренной деятельности Ирана», — сказал Трамп.

При этом президент США пригрозил всем, кто не будет подчиняться односторонним антииранским санкциям США, серьезными последствиями. По его словам, это нужно для того, чтобы «иранский режим изменил свое поведение и никогда не получил атомной бомбы».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из многостороннего соглашения по иранской ядерной программе, о восстановлении санкций не только против Ирана, но и против других стран, ведущих бизнес с Ираном.

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