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Путин назачил врио главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова

Политика

Бывший глава республики Юрий Коков переведен на другую работу

Путин назачил врио главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова
Иллюстрация: Kremlin.ru
Казбек Коков

Москва, 26 сентября 2018, 18:21 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин 26 сентября назначил нового руководителя Кабардино-Балкарии. Вместо Юрия Кокова временно исполнять обязанности главы субъекта будет его однофамилец Казбек Коков.

На встрече с новым назначенцем Путин отметил, что причина этой замены заключается в личной просьбе бывшего главы республики Юрия Кокова. Он «по ряду обстоятельств, в том числе семейного характера», как отметил президент, переведен на работу в Москву.

Напомним, Юрий Коков был назначен врио главы Кабардино-Балкарии 6 декабря 2013 года вместо бывшего главы Арсена Канокова. В октябре 2014 года депутаты парламента избрали его главой республики. На своем посту он проработал почти пять лет.

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