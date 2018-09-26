Порошенко угрожают расследованием за продажу завода и военные контракты

Киев, , 18:19 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко не продаст свой завод «Кузня на Рыбальском», а оформит право собственности на свои же подставные структуры. Об этом 26 сентября написал на своей странице в «Фейсбуке» управляющий телеканалом NewsOne, беглый экс-глава администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

«Порошенко продаёт завод «Ленинская кузня», который производит военную технику и только в прошлом году увеличил свой доход в 6,6 раз. Спрашивается, зачем продавать бизнес с такой доходностью. Закончились деньги? Не на что жить? Решил вложить куда-то ещё? Нужно вывести всё за границу?» — задался вопросом Портнов.

При этом он обвинил Порошенко в размещении оборонных заказов ВСУ на своем предприятии.

«У меня другое объяснение. Оформляет на свои же подставные структуры, потому что очень заметно быть в четырех ракурсах сразу — быть и главнокомандующим, имеющим инструменты влияния на военные действия, и продавцом военной техники, и её контролирующим госбюджет покупателем, и надзирающим за самим собой органом», — добавил Портнов.

Он считает, что новые власти расследуют условия сделки по продаже завода, тендеры и военные контракты завода.

«Будет после выборов политическая воля, нужно расследовать все тендеры и военные контракты завода, аффилированных лиц, историю и статус нового покупателя, цену и условия сделки, все контакты, коммуникации и переписку сторон, источники происхождения средств и все офшорные операции вокруг этой продажи», — подытожил Портнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко проинформировал, что президент Порошенко намерен продать судостроительный завод «Кузница на Рыбальском».

Завод «Кузня на Рыбальском» (ранее назывался «Ленинская кузня») специализируется на строительстве буксирных пароходов, морских рыболовецких траулеров, корпусов транспортных судов, а также кораблей для ВМС Украины. Также на предприятии производят новые разработки оборонного назначения, среди которых гранатомет УАГ-40, боевые модули для бронетехники, бронемашины.