Бывших президентов Грузии государство защищать не будет

Тбилиси, , 18:16 — REGNUM Обязанность защиты бывших президентов Грузии со специальной службы государственной охраны снимается, и обеспечение охраны их безопасности будет зависеть от воли правительства. Об этом заявила журналистам парламентский секретарь президента Грузии Георгия Маргвелашвили Анна Нацвлишвили. Так она прокомментировала проект изменений в закон «О специальной службе государственной охраны», обсуждение которого начинает парламент Грузии.

По оценке парламентского секретаря, вносимые в действующее законодательство изменения — это попытка политической расправы с действующим президентом, а также предупреждение для будущих президентов о том, что их безопасность будет зависеть от доброй воли правительства.

«Согласно нынешнему законодательству, государство обязано обеспечивать безопасность как действующего, так и уже бывших президентов с помощью специальной службы государственной охраны, но сейчас подготовили изменения, которые предусматривают, что у бывших президентов гарантии охраны уже не будет», — заявила Анна Нацвлишвили.

По ее словам, само изменение принципиально неправильное, когда дело касается главы государства и одновременно верховного главнокомандующего, которому нужны высшие гарантии безопасности.

«Исходя из того, когда были подготовлены эти изменения и какой контекст содержат, можно сказать, что это политическая расправа над действующим президентом и предупреждение уже будущим президентам, что отныне обеспечение их безопасности будет зависеть от доброй воли правительства», — подчеркнула Нацвлишвили.

Представленный в парламент законопроект изымает ту статью действующего закона «О специальной службе государственной охраны», согласно которой президенту Грузии со дня избрания на эту должность и до конца жизни назначается пенрсональная охрана как по месту работы, так и по постоянному и временному местонахождению. Вместо этого в закон будет внесена запись, согласно которой бывший президент, премьер и председатель парламента будут обеспечены обязательной государственной охраной в течение года после истечения срока их полномочий.