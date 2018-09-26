Президент Литвы ответила на обвинения в незаконном обогащении

Вильнюс, , 18:11 — REGNUM

Пресс-служба президента Литвы Дали Грибаускайте сегодня, 26 сентября, распространило заявление, в котором сказано, что Даля Грибаускайте в момент финансового кризиса действительно покупала государственные облигации за собственные средства, но именно как пример, что верит в государство и экономическое возрождение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

При этом никаких аргументов, которые опровергают обвинения, высказанные сегодня Маргаритой Старкявичюте, которая в 2004—2009 годах работала в Европарламенте и засвидетельствовала, что Литве предлагалась дешёвая кредитная линия, но Литва брала займы за высокие проценты на международных рынках, пресс-служба Грибаускайте не привела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Старкявичюте ранее сегодня обвинила Грибаускайте, что она разбогатела незаконным образом во время финансового кризиса 2008−2009 годов, Литва умышленно одалживала деньги на международных рынках под высокие проценты, не пользуясь возможностью дешёвых кредитов, последствия кризиса для Литвы были тяжелейшими из-за действий властей, а страну в финансовый хаос, от которого экономика до сих пор не пришла в себя, ввергла лично президент Литвы Даля Грибаускайте, которая напрямую управляла на тот момент министром финансов Ингридой Шимоните.

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