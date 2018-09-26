Новгородские предпенсионные льготы приняли только голосами «Единой России»

Великий Новгород, , 18:09 — REGNUM Новгородская областная дума на очередном заседании сегодня, 26 сентября, большинством голосов приняла закон «О социальной поддержке и налоговых льготах для отдельных категорий граждан», который уточнил возрастные рамки для существующих региональных льгот для пенсионеров. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, законопроект был внесён на рассмотрение депутатами фракции «Единая Россия» и поддержан только 19 голосами депутатов-единороссов, семь проголосовали против, трое (фракция ЛДПР) воздержались, трое депутатов не принимали участие в заседании.

Спикер регионального парламента Елена Писарева («Единая Россия») пояснила, что в действующем областном законодательстве социальные льготы привязаны к выходу на пенсию. Вместо этой формулировки в законах пропишут, что женщины смогут воспользоваться льготами в 55 лет, а мужчины — в 60. В связи с обсуждаемым повышением пенсионного возраста это будет раньше выхода на пенсию.

Вице-спикер Алексей Чурсинов (ЛДПР) назвал обсуждение вопроса преждевременным (в момент его рассмотрения в Новгородской областной думе в Госдуме обсуждался Закон об изменениях в пенсионном законодательстве во втором чтении — прим. ИА REGNUM).

Лидер фракции КПРФ Валерий Гайдым поднял вопрос о финансовой стороне проблемы, заявив, что «пенсионная реконструкция» (по его мнению, реформой происходящее трудно назвать) забирает из карманов пенсионеров 3 трлн 300 млрд рублей, а льготы, которые возвращаются под флагом «Единой России», оцениваются всего в 500 млрд рублей.

«Мы должны понимать, что протестная волна, которая продолжает катиться по стране в связи с изменениями пенсионного законодательства, не будет сокращаться — она будет только нарастать», — заявил Гайдым.

По его мнению, никакой закон не остановит работодателя от увольнения ненужного работника под любым предлогом, а проблема безработицы коснётся главным образом людей предпенсионного возраста.

«Мы не против социальной поддержки, которая сегодня оказывается пенсионерам, мы против того, что сегодня в очередной раз пытаются запутать людей и сбить градус протеста. Игра вокруг пенсионной болячки не идёт на благо нашей страны», — заявил депутат-коммунист.

Александр Кашицын («Справедливая Россия») напомнил о запрете на обсуждение реформы в июне советом Новгородской областной думы, а предложения по возрастным льготам назвал «политическим популизмом».

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Депутат Дмитрий Игнатов, не входящий ни в одну из фракций, напомнил о приостановке региональных льгот для пожилых жителей региона в 2015 году. Он также отметил, что законопроект вернёт возрастные льготы не всем, а только прописанным в законе категориям: ветеранам труда и пожилым людям в сложной жизненной ситуации, которым сейчас оказывается адресная поддержка, в расчёте от уровня прожиточного минимума.

«Ветеранов труда мы защищаем, и неплохо, но большое количество людей останутся за рамками этого закона», — отметил Игнатов.

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Он предложил властям подумать над льготами для всех — например, предоставить пожилым право бесплатного проезда, как в Москве, а также над тем, чтобы не ограничивать право на социальную поддержку двумя прожиточными минимумами.

Свою точку зрения высказал и председатель Новгородской областной федерации профсоюзов Василий Федосов. Он заявил, что профсоюзы «приняли решение вести переговоры с властью».

«Всё равно пенсионный возраст будет повышен, и никуда вы не денетесь. Только вы будете голосовать либо сейчас, либо потом. Данный законопроект нужен для того, чтобы выполнить поручение и пожелание президента. И Новгородская область станет одним из первых регионов в России, который принял подобный закон», — обратился он к депутатам.

Председатель Новгородской областной думы Елена Писарева отметила, что на законопроект поступило заключение от имени губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, в этом заключении, а также в сопроводительных документах к законопроекту, не называются суммы бюджетных средств, в которые оцениваются принятые поправки в областные законы. Отмечается лишь, что это будет «в пределах средств, предусматриваемых ежегодно областным законом об областном бюджете на очередной год и на плановый период на исполнение областных законов». Также не указывается, на какое количество людей предпенсионного возраста будут распространяться эти льготы.

Ранее сообщалось, что речь идёт о льготах для лиц, имеющих право на присвоение звания «Ветеран труда» на получение ежемесячной денежной выплаты (сейчас составляет 487 рублей), 50-процентной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 50-процентной оплаты проезда на пригородных электричках, возмещении расходов на зубопротезирование и ряде других. Поправки также предполагается внести в областной закон «О транспортном налоге».

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