Феномен Зеленского. Эксперты оценили шансы комика стать президентом Украины

Киев, , 18:03 — REGNUM Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко удерживает лидирующие позиции в президентском рейтинге. Об этом 26 сентября написал на своей странице в Фейсбуке директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, комментируя результаты опроса группы «Рейтинг».

Он считает, что украинский шоумен и комик Владимир Зеленский пойдет на президентские выборы из-за резкого роста популярности.

«Тенденции сентябрьских рейтингов. Сентябрьский опрос группы «Рейтинг» показывает стабильное первенство Тимошенко. Зеленский поднялся на второе место, что может означать, что он, скорее всего, пойдет на выборы», — отметил Карасев.

При этом он считает, что действующий президент Петр Порошенко сохраняет шансы не только выхода во второй тур, но и победы на выборах.

«Порошенко может выйти во второй тур, но, из-за высокого антирейтинга (антирейтинг у Порошенко — 50%, у Тимошенко — 25%), выйти победителем второго тура шансов у него меньше. Во второй лиге среди «старичков» Садового (мэр Львова Андрей Садовой) и Тягнибока прочно застолбил себе место новичок Александр Шевченко от партии УКРОП. Если СБУ и другие силовики по заказу власти будут и дальше «наезжать» на Шевченко и устраивать маски-шоу на предприятиях «Буковели», то его рейтинг будет только расти», — подытожил Карасев.

В свою очередь политолог Юрий Романенко считает, что популярность Зеленскому принес телесериал «Слуга народа», в котором актер играет роль президента Украины.

«Феномен роста рейтинга условного Владимира Зеленского объясняется его сценическим образом и раскруткой в СМИ. «Слуга народа» воспринимается избирателем в качестве образа того, кто способен противостоять системе. И делать это весело. Но наши избиратели забывают, что роль в кино и актер вне сцены, в реальной жизни, это две большие разницы», — считает Романенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты сентябрьского соцопроса. Так, согласно исследованию, трехпроцентный барьер в Раду прошли бы восемь партий. В партийном рейтинге лидирует партия «Батькивщина», за которую проголосовали бы 14% опрошенных. На втором месте — партия «Слуга народа» — 8,2%, на третьем — партия «За жизнь» — 6,4%. Также трехпроцентный барьер преодолевают партии Гражданская позиция (6,2%), БПП Солидарность (5,9%), Оппозиционный блок (5,8%), Радикальная партия (4,6%), Самопомощь (3,4%).

Кроме того, на президентских выборах больше всего избирателей готовы отдать свои голоса за Юлию Тимошенко — 13,2%. При этом на второе место вышел Владимир Зеленский — 7,8% голосов, президент Порошенко — 6,8% (третья позиция), лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко — 6,6%.

Опрос проводился с 10 по 18 сентября 2018 года, были опрошены 2500 респондентов. Погрешность выборки — не больше 2%.