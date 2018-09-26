Поправки в закон о пенсионном возрасте «отразили консенсус в обществе»

Москва, , 17:44 — REGNUM Единогласная поддержка «президентских поправок» парламентскими фракциями на втором чтении законопроекта о повышении пенсионного возраста не только отразила сложившийся консенсус в Госдуме, но и во всём российском обществе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 сентября заявил заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко.

«Президентские поправки прошли единогласно — и это не только отражает консенсус в Госдуме, но и консенсус в обществе по отношению к пенсионной реформе», — заявил Рыбальченко.

Поправки направлены на существенное снижение социальных рисков от повышения пенсионного возраста и включили в себя более адекватное повышение пенсионного возраста для женщин, дифференцированное повышение пенсионного возраста для многодетных матерей.

По мнению эксперта, такая корректировка не только разумна с демографической точки зрения, но и просто социально справедлива.

«Выступление президента прозвучавшее имело большое значение — президент достаточно аргументированно изложил ту объективную ситуацию, в которой находится наша пенсионная система, и те вызовы, с которыми она сталкивается в условиях демографической ямы», — подчеркнул он.

По его словам, основная работа в направлении демографической политики только начинается — впереди нужно адекватно изменить отношение к гражданам старшего возраста, прийти к новой идеологии, предлагая им «не столько работу, сколько активное социальное долголетие».

«Мы находимся только в самом начале этого пути и очень важно, чтобы инициативы, которые озвучил президент, получили своё развитие на региональном уровне — мы это сейчас за этим наблюдаем, в процессе заявления руководителей законодательных и исполнительных органов власти субъектов РФ», — заключил Рыбальченко.

26 сентября Госдума приняла во втором, решающем чтении, законопроект о повышении пенсионного возраста и связанные с ним поправки. Законопроект поддержали 328 депутатов, 59 проголосовали против, один воздержался. Всего же в голосовании участвовали 386 парламентариев. Основные изменения, смягчающие первоначальные предложения правительства, в документ внёс президент РФ Владимир Путин. Его поправки были поддержаны депутатами всех фракций единогласно.