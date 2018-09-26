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Александр Жилкин покидает пост губернатора Астраханской области

Политика

Врио губернатора будет назначен Сергей Морозов

Александр Жилкин покидает пост губернатора Астраханской области
Иллюстрация: Astrobl.ru
Александр Жилкин

Москва, 26 сентября 2018, 17:40 — REGNUM  Александр Жилкин покинет пост губернатора Астраханской области. Врио губернатора будет назначен Сергей Морозов — заместитель руководителя Федеральной таможенной службы. Об этом сайт Кремля сообщил 26 сентября по итогам встречи президента Владимира Путина с Сергеем Морозовым.

«Губернатор Астраханской области, Александр Александрович Жилкин — он там давно уже работает, и он обратился с просьбой перевести его на другое место работы», — пояснил в ходе встречи президент.

Александр Жилкин руководил Астраханской областью с 2004 года. Накануне, 25 сентября, в СМИ появилась информация о его возможной отставке, однако сам он назвал ее «слухами», заявив, что работает.

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