Александр Жилкин покидает пост губернатора Астраханской области

Москва, , 17:40 — REGNUM Александр Жилкин покинет пост губернатора Астраханской области. Врио губернатора будет назначен Сергей Морозов — заместитель руководителя Федеральной таможенной службы. Об этом сайт Кремля сообщил 26 сентября по итогам встречи президента Владимира Путина с Сергеем Морозовым.

«Губернатор Астраханской области, Александр Александрович Жилкин — он там давно уже работает, и он обратился с просьбой перевести его на другое место работы», — пояснил в ходе встречи президент.

Александр Жилкин руководил Астраханской областью с 2004 года. Накануне, 25 сентября, в СМИ появилась информация о его возможной отставке, однако сам он назвал ее «слухами», заявив, что работает.

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