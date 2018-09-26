Суд разрешил депутатам Европарламента не отчитываться о расходах

Брюссель, , 17:27 — REGNUM У жителей Евросоюза «нет права знать», как депутаты Европарламента тратят средства, выделяемые им на текущие, накладные и транспортные расходы, сообщает Il Sole 24 Ore в среду, 26 сентября.

Европейский суд отклонил поданную в 2015 году просьбу группы журналистов обнародовать финансовые документы о выплате пособий 751 депутату Европарламента.

Сами европарламентарии, отказываясь отчитываться о своих расходах, ссылались на соображения «личной приватности» — финансовые документы содержат личные данные. Суд счел это основание достаточным. К тому же, по мнению судей, в предоставлении этих данных «нет необходимости».

Кроме самой зарплаты, которая составляет 6700 евро в месяц «чистыми», европарламентарии получают и целый ряд других выплат, включая 313 евро «суточных», 4264 евро ежегодных транспортных расходов и 4416 евро «накладных расходов» в год.

Авторы журналистских расследований ранее сообщали, что, по их информации, ряд депутатов получают средства не вполне чистоплотным путем — так, по данным журналистов, более 250 оплачиваемых из бюджета «офисов» депутатов в их «округах» не проводят никакой деятельности или вовсе не существуют.