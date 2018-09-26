Кадыров о границе с Ингушетией: в этой ситуации выиграли обе республики

Грозный, , 17:26 — REGNUM Между Ингушетией и Чечней не может быть никаких споров о границе, потому что ингушский и чеченский народы являются братьями. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя подписание договора об административной границе с соседней Ингушетией

По его словам, вопрос о границе никогда остро не стоял, его использовала определенная часть населения в тех или иных моментах, особенно после того, как в районе границы начали строить дорогу. Теперь, как и положено братьям, отметил Кадыров, поведена межа между республиками, но «между нашими народами никогда не будет никакого размежевания».

Назвав вопрос об административной границе между Чечней и Ингушетией решенным, чеченский лидер высказал уверенность, что этот шаг послужит «дальнейшему укреплению братских добрососедских отношений между республиками и народами».

«Я убеждён, что мы теперь будем открыто смотреть друг другу в лицо, искренне пожимать руки, при первой же необходимости приходить на помощь», — написал Кадыров на своей странице в соцсети.

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Вопрос, кто выиграл при заключении договора о границе, глава Чечни расценил как провокационный, направленный против единства и сплоченности чеченцев и ингушей. По его мнению, выиграли и чеченцы, и ингуши, «не проиграл никто».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 26 сентября, в Ингушетии состоялось подписание соглашения об административной границе между Чечней и Ингушетией. Этот договор не затронул населенные пункты. Обе республики получили нежилые территории горно-лесистой части муниципальных образований двух субъектов в пределах, определенных еще в 1993 году.

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