Владимирский избирком утвердил результаты губернаторских выборов

Владимир, , 17:25 — REGNUM Избирательная комиссия Владимирской области на заседании 26 сентября утвердила окончательные итоги выборов губернатора, согласно которым победу на них одержал представитель ЛДПР Владимир Сипягин.

Кандидат Владимир Сипягин, представлявший ЛДПР, получил 57% голосов избирателей, пришедших на выборы. Действующий глава области Светлана Орлова, которая баллотировалась от партии «Единая Россия», проиграла выборы с результатом в 37,46% голосов.

ИА REGNUM напоминает, что второй тур выборов состоялся 23 сентября. Он был назначен из-за того, что в первом туре ни один кандидат не смог набрать необходимое для победы абсолютное большинство голосов.

Подробности: Губернатора сняли, дальше — будет видно: владимирцы приняли решение

При этом, как сообщили в ЦИК РФ, второй тур прошел достаточно тихо, крупных нарушений не было. При этом глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что на выборах пытались применить административный ресурс, но этого удалось не допустить благодаря контролю как со стороны комиссии, так и со стороны журналистов и наблюдателей.

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