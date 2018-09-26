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Опубликовано видео переброски украинских войск в Закарпатье

Политика

Очевидцы утверждают,что колонна из бронетехники, грузовиков и санитарных автомобилей прошла из Львовской области в сторону Закарпатья

Опубликовано видео переброски украинских войск в Закарпатье
Петр Бобровничий
Стая саранчи

Киев, 26 сентября 2018, 17:16 — REGNUM  В Сети опубликован видеоролик, авторы которого утверждают, что сняли переброску украинских военных в сторону Закарпатья. Видеозапись была опубликована 26 сентября на видеохостинге YouTube.

Видеозапись демонстрирует движение бронетранспортеров, грузовиков и санитарных машин под украинскими флагами. Авторы ролика утверждают, что колонна движется в сторону Закарпатья из Старосамборского района Львовской области.

Как сообщало ИА REGNUM, минобороны Украины несколько месяцев назад сообщило о намерении перебросить в город Берегово в Закарпатской области моторизованный батальон численностью около 800 военнослужащих.

Это происходит на фоне обострения отношений между Венгрией и Украиной. Киев недоволен раздачей венгерских паспортов жителям Закарпатской области и считает это посягательством на свой суверенитет.

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