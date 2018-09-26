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Баку: Речь Пашиняна в ООН может парализовать переговоры по Карабаху

Политика

Заявления премьер-министра Армении, сделанные с трибуны Генассамблеи ООН, могут привести к полному параличу переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию, считает заместитель завотдела по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев

Баку: Речь Пашиняна в ООН может парализовать переговоры по Карабаху
© ИА REGNUM
Нагорный Карабах

Баку, 26 сентября 2018, 17:04 — REGNUM  Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна по урегулированию нагорно-карабахского конфликта являются абсурдными и могут парализовать переговорный процесс, считает заместитель завотдела по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Провокационные, противоречивые и абсурдные заявления премьер-министра Армении, сделанные с трибуны Генассамблеи ООН, могут привести к полному параличу переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию», — приводит словал Гаджиева госагентство Азербайджана «АзерТАдж».

По его словам, если Армения хочет добиться прогресса в переговорах, то она должна выполнить соответствующие резолюции Совбеза ООН, «вывести свои войска с «оккупированных территорий, выполнить международные обязательства и прекратить препятствовать возвращению азербайджанских беженцев в родные дома».

«Только в этом случае можно урегулировать конфликт, а также обеспечить мир и стабильность в регионе», — добавил Гаджиев.

Как сообщало ИА REGNUM , выступая на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что цель руководства Азербайджана очистить Карабах от армян, как это произошло в Нахичеване. По словам премьера Армении, это даёт право Нагорному Карабаху говорить о том, что быть частью Азербайджана будет означать для населения Карабаха полное уничтожение. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян,

Читайте ранее в этом сюжете: Карабах в составе Азербайджана — уничтожение армянского населения: Пашинян

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Нагорно-карабахский конфликт
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