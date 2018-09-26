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Командование ВМС Украины раскрыло свои планы по Азовскому морю

Политика

В Киеве заявили, что буксир и плавмастерская защитят Украину в Азовском море

Киев, 26 сентября 2018, 16:58 — REGNUM  Украинские плавмастерская «Донбасс» и буксир «Корец» прошли в Азовское море, чтобы защитить порты и торговые коммуникации страны, заявил 26 сентября замглавы морского командования ВМС Украины капитан первого ранга Максим Кириакиди.

Об этом Кириакиди сообщил агентству «Укринформ». По его словам, буксир и плавмастерская А500 «Донбасс», которую переименовали одновременно в поисково-спасательное судно и в корабль управления, защитят интересы Украины в Азовском море.

«Корабли сюда зашли, чтобы подтвердить суверенные права Украины на использование Азовского моря и Керченского пролива. Они будут обеспечивать свободу судоходства в акватории Азовского моря», — сказал Кириакиди, пояснив, что «Донбасс» будет кораблем обеспечения и управления действиями двух бронекатеров, переброшенных в Азовское море по суше.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины продолжают заявлять о создании в Азовском море военной флотилии для сдерживания «российской агрессии». Напомним, буксир «Корец» и буксируемое им судно «Донбасс», прошли через Керченский пролив с разрешения России и с российским лоцманом на мостике.

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Вооруженные силы Украины
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