Итог II чтений закона о пенсионном возрасте: «В Госдуме сложился консенсус»

Москва, , 16:55 — REGNUM Единогласная поддержка «президентских поправок» парламентскими фракциями на втором чтении законопроекта о повышении пенсионного возраста в Госдуме свидетельствует о возникновении консенсуса по предложенным изменениям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 сентября заявил директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

«Бесспорно, что общий консенсус установился. Все партии единогласно поддержали поправки к предложенному изменению в законодательства», — заявил Смирнов.

Даже несмотря на публичную популистскую риторику со стороны коммунистов, ЛДПР и «Справедливой России», а также на футболки «Пенсия против», в которых на пленарное заседание пришли некоторые депутаты, проголосовали народные избранники «так, как подобает», отметил он.

«Понимая, что эти поправки, что этот пакет изменений необходим для нормального развития пенсионной системы, всё равно они продолжают показывать свою оппозиционность. Хотя как правильные государственные партии поддерживают все эти изменения», — подчеркнул Смирнов.

Напомним, что 26 сентября Госдума приняла во втором, решающем чтении, законопроект о повышении пенсионного возраста и связанные с ним поправки. Законопроект поддержали 328 депутатов, 59 проголосовали против, один воздержался. Всего же в голосовании участвовали 386 парламентариев.

Основные изменения, смягчающие первоначальные предложения правительства, в документ внес президент РФ Владимир Путин. Его поправки были поддержаны депутатами всех фракций единогласно.

Так, пенсионный возраст для женщин вырастет до 60 лет, для мужчин — до 65 лет. Женщины с тремя детьми и больше получают право выйти на пенсию досрочно, таким же правом смогут воспользоваться также граждане, работавшие на территории РФ 37 лет (для женщин) и 42 года (для мужчин). При этом стаж также учитывает и дни, которые работники были на больничном.