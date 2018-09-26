Россия в шаге от принятия пенсионной реформы: Радио REGNUM

Москва, 26 сентября 2018, 17:00 — REGNUM
- ВС РФ получат атомную субмарину спецназначения;
- Законопроект о пенсионной системе России принят во II чтении;
- На выборах во Владимирской области пытались применить админресурс;
- Почему в Оренбурге не спасли наследие СССР;
- В Дагестане задержан брат бывшего главы республики.
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