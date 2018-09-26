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Помпео: Россия хочет «осложнить жизнь» простым американцам

Политика

Путем «вмешательства» в выборы

Помпео: Россия хочет «осложнить жизнь» простым американцам
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Русские идут

Нью-Йорк, США, 26 сентября 2018, 16:45 — REGNUM  Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Российская Федерация якобы пытается «осложнить жизнь» американским гражданам, в частности, путем вмешательства в очередные выборы. Такое заявление Помпео сделал сегодня, 26 сентября, в интервью телеканалу CBS.

Помпео подчеркнул, что американские власти предпринимают все необходимые меры для недопущения вмешательства в промежуточные выборы в Конгресс со стороны таких стран-ревизионистов, как России, Китай, Иран и Северная Корея.

«У меня нет сомнений, что Россия прилагает все усилия, чтобы осложнить жизнь американцам», — сказал Помпео.

Госсекретарь также повторил политическую мантру президента Дональда Трампа о том, что нынешняя американская администрация оказывает сопротивление России сильнее, чем какая-либо другая администрация со времен холодной войны.

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Российско-американские отношения
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