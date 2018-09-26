Владимир Путин в ноябре совершит визит во Францию

Москва, , 16:36 — REGNUM Президент России Владимир Путин планирует 11 ноября посетить Париж для участия в мероприятиях по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Об этом сообщил 26 сентября помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Приглашение получено, мы его рассматриваем в позитивном контексте», — сказал он, отметив, что в ближайшее время с французской стороной будут обсуждены конкретных вопросы, связанные с поездкой.

Напомним, ранее посол Франции в России Сильви Берманн заявил, что в Париже «очень сильно» надеются на визит российского лидера. По его словам, президент Эммануэль Макрон также ждёт поездки Владимира Путина.

Президент России уже посещал Париж в мае 2018 года по приглашению своего французского коллеги. Макрон пригласил Путина повторить поездку в ноябре и посетить мероприятия, посвященные годовщине окончания Первой мировой войны.

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