Киев призвали быть сговорчивей по составу миротворческого контингента

Киев, , 16:33 — REGNUM Киеву можно соглашаться, чтобы в составе военного контингента миротворческой миссии ООН были военные Сербии и Белоруссии. Об этом 26 сентября в эфире телеканала NewsOne заявил военный эксперт Олег Стариков.

При этом эксперт допускает, что среди военного контингента Белоруссии могут быть военные России.

«Да, среди белорусов могут быть военнослужащие Вооруженных сил России, но они будут распределены по подразделениям. Командовать ими будет страна, которая возьмет на себя ответственность. Не думаю, что нужно упираться и говорить: «Белорусов не пускаем, сербов не пускаем». Нужно запустить механизм, а когда начнется реализация, то война уйдет… Информация, которая поступает из ОРДЛО, говорит о том, что там 50−60% населения хотят мира, только 20% не хочет и готовы воевать до победного конца», — сказал Стариков.

Он считает, что 73-я Генеральная Ассамблея ООН и Совет Безопасности не примут решение о вводе миротворческой миссии на Украину.

«Не думаю, что на этой сессии Совета Безопасности ООН будет принято решение о проведении операции по поддержанию мира. Второе, по срокам. В документах ООН написано, что операция начинается с выдвижения передовой группы… Уже проведены первоначальные консультации о направлении военных контингентов для проведения миротворческой операции. Самое главное, какая нация возьмет на себя ответственность в урегулировании конфликта? К примеру, если Швеция берет это на себя, то ООН будет финансировать, а Швеция будет нести дополнительные расходы и от них будет командующий», — пояснил Стариков.

Эксперт также прогнозирует, что миротворческая миссия в Донбассе продлится не более двух лет.

«Техническая оценка на местности уже проведена. На протяжении года говорят, что миссия обойдется в 1−2 млрд долл в год. Но и наши и американцы говорят, что миссия должна быть очень быстрой».

Как сообщалось, в феврале 2018 года на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен представил отчет по вводу миротворцев на Донбасс. Согласно документу, предлагается ввести 4 тыс полицейских и миротворческий контингент в 20 тыс солдат из стран, которые не являются членами НАТО. Предполагается, что миротворческую миссию возглавит Швеция.

В свою очередь Кремль выступает, чтобы полномочия миротворцев сводились только к охране наблюдателей ОБСЕ и размещению на линии столкновения сторон. В то же время Украина, США, Германия и Франция хотят, чтобы миротворцы были наделены полноценным миротворческим мандатом, с правом разоружать войска ДНР и ЛНР и размещаться на украинско-российской границе.