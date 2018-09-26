В Татарии не думают об отмене региональных доплат к пенсиям парламентариев

Казань, , 16:10 — REGNUM Депутаты Государственного совета Татарии не планируют сокращать пенсионные доплаты парламентариям, этот вопрос пока даже не обсуждается. Ряд депутатов отметили, что местные надбавки и так «очень скромные», а их отмена не решит вопрос экономии пенсионных средств.

Общий объем региональных надбавок депутатам парламента на пенсии в Татарии составляет около 35−55 тыс. рублей ежемесячно, подсчитал «Коммерсантъ».

Спикер Госсовета республики глава регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин отметил, что еще рано об этом говорить, пока нет определенности на федеральном уровне.

«Комитет не обсуждал это. По партийной линии также никакой конкретики нет. На сегодняшний день денежное содержание и все преференции у нас очень скромные даже по сравнению с нашими соседями», — констатировал глава комитета Госсовета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибулин.

Глава комитета по социальной политике Светлана Захарова заявила, что у депутатов нет никаких льгот.

Причем необходимости отменять региональные надбавки не видят не только единороссы, но и коммунисты.

«Вот я депутат Госсовета. Не я назначал мою зарплату — это назначено», — уверен глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов, однако он отметил, что некоторые льготы можно отменить, «чтобы они не были бельмом в глазу».

Инициативу об отказе от льгот коммунист назвал «популистской» и выступил с традиционными для представителей КПРФ не столь популистскими предложениями.

«Лучше бы национализировали электроэнергетику, лучше бы ввели прогрессивное налогообложение, лучше бы приняли закон о природной ренте», — выдвинул свои идеи Миргалимов.

В соответствии с законом «О статусе депутата Госсовета РТ» могут рассчитывать депутаты, работающие на постоянной основе, сейчас их 20 из 100 парламентариев.

Надбавка составляет от 45% до 70% от расчетного месячного вознаграждения и варьируется в зависимости от стажа работы в Госсовете. Расчетное вознаграждение равно двукратному ежемесячному вознаграждению депутата, то есть — 78 тыс. рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме с 20 августа готовятся обсуждать законопроект об отмене пенсионных льгот для депутатов и членов Совфеда.

«Поступило предложение от Андрея Турчака в части отмены преференций по пенсионному обеспечению для сенаторов и депутатов. Мы ждем внесения этого предложения для рассмотрения в Государственной думе», — заявил руководитель фракции «Единая Россия», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

Генеральный совет «Единой России» решил поручить фракции внести в Госдуму законопроект об отмене пенсионных преференций депутатов и сенаторов, а членам партии рекомендовать добровольно отказаться от них до вступления изменений в силу.

В начале сентября Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») предложил провести аудит средств, выделяемых на содержание собраний депутатов в регионах, а также льгот, предоставляемых региональным парламентариям. Он напомнил, что сейчас на федеральном уровне «активно обсуждается инициатива по ликвидации части привилегий и льгот, которыми пользуются действующие и бывшие члены Федерального Собрания».

По его данным, в некоторых регионах зарплаты депутатов законодательных органов власти равны зарплатам депутатов Госдумы, а «количество всевозможных льгот (бесплатная служебная машина, разнообразные денежные надбавки, тринадцатые и четырнадцатые зарплаты, бесплатные авиабилеты и прочее) перекрывает самое смелое воображение».