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Итальянские инструкторы провели обучение украинских военнослужащих

Политика

Украинские военнослужащие готовятся убивать своих сограждан в Донбассе

Киев, 26 сентября 2018, 16:09 — REGNUM  Итальянские инструкторы провели инструктаж для украинской 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, воюющей в Донбассе, сообщает 26 сентября «Украинский военный портал».

Согласно сообщению, украинских пехотинцев обучали инструкторы из итальянской альпийской бригады «Юлия». В 10-ю бригаду ВСУ входят 8-й, 108-й, 109-й горно-штурмовые батальоны, танковый батальон, зенитно-ракетный дивизион и другие подразделения.

Напомним, итальянская альпийская бригада «Юлия» является правопреемницей 3-й альпийской дивизии Италии, которая воевала на стороне нацистской Германии против СССР во время Великой Отечественной войны.

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Вооруженные силы Украины
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