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Экологи Парижа подают в суд на «короля рождественских ярмарок»

Политика

Экологи Парижа подали в суд на Марселя Кэмпиона, владельца и «короля рождественских ярмарок», как называют его в прессе

Экологи Парижа подают в суд на «короля рождественских ярмарок»
Cimmerian praetor
Зал судебных заседаний

Париж, 26 сентября 2018, 16:23 — REGNUM  Экологи Парижа и партия «Европа Экология Зелленые» объявили в среду, 26 сентября, что подают в суд на Марселя Кэмпиона, владельца и «короля рождественских ярмарок», как называют его в прессе, после нелестных замечаний в адрес экологов, сообщает Europe1.

Марсель Кэмпион, выступавший против мэра Парижа за проведение рождественских ярмарок, назвал экологов «земляными червями».

«Эти оскорбления не могут остаться безнаказанными», — заявили экологи, предоставив адвокату жалобу в адрес Марселя Кэмпиона «за публичное оскорбление».

Напомним, в 2017 году мэрия Парижа запретила проведение рождественской ярмарки, потому что ее организовывал Марсель Кэмпион. Тогда, по словам Марселя Кэмпиона, разногласия между ним и администрацией заключались в недопонимании и мелком шрифте на контракте.

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Политическая жизнь Франции
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