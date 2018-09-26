Парламент Казахстана одобрил раздел нефти, связанный с распадом СССР

Астана, , 16:25 — REGNUM Депутаты Мажилис парламента Казахстана одобрили законопроект о разделении нефти в магистральных нефтепроводах между Россией и Казахстаном в связи с распадом СССР, сообщает 26 сентября агентство «КазТАГ».

Согласно документу, 62 048 тонн нефти, находящейся на момент распада Советского Союза в магистральном нефтепроводе «Омск — Павлодар», признано за АО «Транснефть-Урал», а 79 680 тонн нефти — за АО «КазТрансОйл». Еще 62 048 тонн в нефтепроводе «Туймазы — Омск — Новосибирск-2» также признается за АО «КазТрансОйл».

Напомним, межправительственное соглашение об определении статуса технологической нефти в магистральных нефтепроводах «Туймазы — Омск — Новосибирск-2» и «Омск — Павлодар» было подписано 9 ноября 2017 года. Госдума ратифицировала соответствующее соглашение 24 мая.

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