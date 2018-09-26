Шхагошев: Повторение сирийского сценария возможно в Северной Африке

Москва, , 15:58 — REGNUM Повторение сирийского сценария возможно не только в Афганистане, но и в странах Северной Африки. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября, об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев.

«Я считаю, что повторение сирийского сценария может быть не только в Афганистане, как заявил Николай Патрушев, но и в странах Северной Африки. Мишенью ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сейчас является не только Афганистан, но и этот регион», — сказал Шхагошев.

Он напомнил, что совсем недавно прошла информация о том, что западная коалиция спасает лидеров международных террористических организаций, которых прижимают в Сирии.

«И этих боевиков вывозят как раз в страны Северной Африки и в Афганистан», — отметил парламентарий.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в Афганистане может повториться сирийский сценарий.

Читайте ранее в этом сюжете: Патрушев заявил о «настоящей террористической войне» в Афганистане