ВМС Украины показали видео «провокационных» действий РФ в Азовском море

Киев, , 15:56 — REGNUM Российский пограничный катер типа «Мангуст» на большой скорости пытался сблизиться с украинскими кораблями в Азовском море. Видео с законным патрулированием российского катера, которые было воспринято как провокация, опубликовала пресс-служба Военно-морских сил Украины на странице в Facebook.

Читайте также: ВМС Украины в Азовском море погибнут за считаные минуты — СМИ

«Пограничный катер РФ на большой скорости пытался сблизиться с нашими кораблями», — говорится в сообщении военного ведомства.

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/videos/1969554106414095/

При этом отмечается, что экипажи малых бронированных артиллерийских катеров «Лубны» и «Кременчуг» действовали решительно и смогли отвести не допустить российское судно «к месту стоянки поисково-спасательного судна «Донбасс» и морского буксира «Корец».

Также по теме: СМИ: Украина перебрасывает в Азовское море бронекатера и создает базу ВМС

ВСУ приготовились защищать от десанта побережье Азовского моря

Как сообщало ИА REGNUM, Киев в ответ на «агрессивные действия» России усилил группировку ВСУ на азовском направлении. По заявлению командующего сухопутными силами ВСУ Сергея Попко, украинские сухопутные войска «полностью контролируют» ситуацию на Азовском море, обеспечивают оборону побережья. Кроме того, на днях в акваторию Азовского моря через Керченский пролив прибыли поисково-спасательное судно «Донбасс» и буксир «Корец». 23 сентября украинские суда вошли в исключительную экономическую зону России у берегов Крыма и прошли под Крымским мостом.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинские катера в Азовском море ждет «горячий» приём войск ДНР. Видео