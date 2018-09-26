Карабах в составе Азербайджана — уничтожение армянского населения: Пашинян

Нью-Йорк, США, , 15:50 — REGNUM Цель руководства Азербайджана — очистить Карабах от армян, как это произошло в Нахичевани. Это даёт право Нагорному Карабаху говорить о том, что быть частью Азербайджана будет означать для населения Карабаха полное уничтожение. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Карабах не может быть в составе Азербайджана, если кто-то не желает позволить новый геноцид армянского народа», — сказал глава армянского правительства.

По его словам, статус и безопасность Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) будут исключительным приоритетом Армении в переговорном процессе. Любая попытка решить конфликт военным путем является прямой угрозой безопасности региона, демократии и правам человека.

«Армения продолжит конструктивное участие в мирном процессе по урегулированию конфликта в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которому предоставлен единственный признанный на международном уровне мандат на урегулирование конфликта. Азербайджан должен изменит свое неуважительное отношение к переговорам, полностью отказаться от идеи военного решения проблемы и выполнить все предыдущие договоренности», — заявил Пашинян.

Как подчеркнул армянский премьер, если Азербайджан действительно верен мирному процессу, то он должен начать диалог с основным субъектом конфликта — Нагорным Карабахом.

Пашинян также отметил, что Азербайджан по любому поводу заявляет, что Карабах должен быть его частью, но при этом отмечает, что не будет вести переговоры с Нагорным Карабахом.

«Проблема в том, как Азербайджан может претендовать на Карабах без диалога с ним. Это возможно? Это возможно лишь в том случае, если власти Азербайджана интересует не народ, а исключительно территория. Таким образом, становится очевидным, что намерения властей Азербайджана заключаются в том, чтобы очистить Карабах от армян, как это произошло в Нахичевани», — заявил Пашинян.

В заключение он вновь подчеркнул, что конфликт может и должен быть урегулирован лишь путем взаимных уступок сторон в атмосфере мира, а не войны.

Премьер-министр Армении также поблагодарил генерального секретаря ООН за содействие усилиям сопредседателей МГ ОБСЕ.

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