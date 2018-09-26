Депутатам мятежного Миасса предложат четверых кандидатов на пост мэра

Миасс, Челябинская область, , 15:47 — REGNUM Собрание депутатов южноуральского Миасса будет выбирать мэра города из четырёх кандидатов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в горсобрании.

Конкурсная комиссия постановила, что к рассмотрению депутатами допущены Владимир Антонов, Григорий Тонких, Сергей Варфоломеев и Дмитрий Мигашкин.

Ранее на пост главы претендовали девять человек. Пятеро по итогам прошедшего 26 сентября отсеялись.

Как отметил председатель комиссии по проведению конкурса Евгений Голицын, при отборе кандидатов учитывались их программы, а также уровень познаний в теории финансов, экономики и муниципального управления.

Напомним, без мэра Миасс живёт с 15 мая. Попытка избрать мэра в июле провалилась, пришлось назначать новый конкурс.