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Госдума 27 сентября примет закон о пенсионной системе

Политика

Уточняется возраст выхода на пенсию

Москва, 26 сентября 2018, 15:41 — REGNUM  Закон о пенсионной системе Госдума примет в третьем чтении 27 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября.

Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ) сообщил о том, что Совет Думы принял решение 27 сентября обсудить в третьем чтении законопроект о пенсионной системе.

Правительственную инициативу о пенсионной реформе Госдума приняла во втором чтении вместе с поправками, предложенными президентом РФ. Устанавливается возраст выхода на пенсию на уровне 60 лет для женщин, а не 63, как изначально предлагало правительство. Пенсионный возраст для мужчин составит 65 лет. В настоящее время эта планка составляет 55 и 60 лет соответственно.

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Пенсионная реформа
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