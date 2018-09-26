Госдума 27 сентября примет закон о пенсионной системе

Москва, , 15:41 — REGNUM Закон о пенсионной системе Госдума примет в третьем чтении 27 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября.

Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ) сообщил о том, что Совет Думы принял решение 27 сентября обсудить в третьем чтении законопроект о пенсионной системе.

Правительственную инициативу о пенсионной реформе Госдума приняла во втором чтении вместе с поправками, предложенными президентом РФ. Устанавливается возраст выхода на пенсию на уровне 60 лет для женщин, а не 63, как изначально предлагало правительство. Пенсионный возраст для мужчин составит 65 лет. В настоящее время эта планка составляет 55 и 60 лет соответственно.