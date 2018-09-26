В Кремле опровергли слухи об отказе в визите Нетаньяху после гибели Ил-20

Москва, , 15:32 — REGNUM Сообщения израильских средств массовой информации о том, что Москва якобы не согласилась на визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после гибели российского самолета Ил-20, не соответствует действительности, заявил 26 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это не так. Газета дает неправильную информацию», — заявил Песков.

По его словам, с самого начала было предложение Нетаньяху направить военную делегацию во главе с командующим ВВС Израиля в Москву, что и было сделано.

Напомним, ранее издание Haaretz сообщило, что израильская сторона планировала направить в Россию делегацию, в состав которой должны были войти представители армии обороны страны и ее генштаба.

Кроме того, рассматривалась возможность поездки в Москву Нетаньяху или министра обороны Авигдора Либермана, однако, по утверждению издания, Москва отвергла предложения.

Читайте также: Песков уточнил информацию по поводу переговоров Путина и Нетаньяху