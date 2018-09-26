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В Кремле опровергли слухи об отказе в визите Нетаньяху после гибели Ил-20

Политика

«Это не так»

Москва, 26 сентября 2018, 15:32 — REGNUM  Сообщения израильских средств массовой информации о том, что Москва якобы не согласилась на визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после гибели российского самолета Ил-20, не соответствует действительности, заявил 26 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это не так. Газета дает неправильную информацию», — заявил Песков.

По его словам, с самого начала было предложение Нетаньяху направить военную делегацию во главе с командующим ВВС Израиля в Москву, что и было сделано.

Напомним, ранее издание Haaretz сообщило, что израильская сторона планировала направить в Россию делегацию, в состав которой должны были войти представители армии обороны страны и ее генштаба.

Кроме того, рассматривалась возможность поездки в Москву Нетаньяху или министра обороны Авигдора Либермана, однако, по утверждению издания, Москва отвергла предложения.

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Гибель самолёта-разведчика российской армии Ил-20 в Сирии
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