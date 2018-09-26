В ДНР прокомментировали вопрос ввода в Донбасс миротворцев ООН

Донецк, , 15:30 — REGNUM Тему введения на территорию Донбасса миротворческих сил ООН следует обсуждать лишь после отвода от линии соприкосновения сил сторон конфликта. Об этом 26 сентября заявил журналистам врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Это (ввод миротворцев — прим. ИА REGNUM ) будет целесообразно после отвода сил и средств, который Украина срывает в Станице Луганской на третьем пилотном участке», — подчеркнул врио главы ДНР.

Также Пушилин отметил, что в целом позиция руководства ДНР по вопросу ввода миротворцев в Донбасс остается неизменной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали заявлений о близости России и Украины к компромиссу по развертыванию в Донбассе миротворцев ООН. Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал заявление представителя Киева Евгения Марчука о том, что Москва и Киев якобы близки к компромиссу в этом вопросе.

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