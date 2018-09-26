От главы Хакасии могут потребовать оплатить перенос выборов

Абакан, , 15:30 — REGNUM На перенос проведения второго тура выборов главы Хакасии потребуется 2 млн рублей. Между тем сегодня, 26 сентября, стало известно, что ЦИК может потребовать от главы Хакасии Виктора Зимина оплатить перенос выборов, если он не предоставит уважительной причины отказа от него.

«Губернатор Хакасии Зимин буквально в самый последний момент отказался… Причина — по состоянию здоровья, но логично было бы предположить, раз здоровье не позволяет участвовать во втором туре, то, наверно, оно не позволяет продолжать сейчас исполнять обязанности руководителя региона до выборов?» — цитирует председателя ЦИК России Эллу Памфилову «Коммерсантъ».

Памфилова подчеркнула, что причина должна быть «обоснованной и серьёзной», так как тратятся «большие госсредства».

Однако начальник управления пресс-службы и информации главы Хакасии Елена Пересторонина заявила, что о компенсации расходов на перенос выборов речи идти не может.

«Причина была, естественно, уважительной, и о последствиях, о которых заявила руководитель ЦИК, я думаю, Виктор Михайлович в любом случае осведомлен. Причина — по состоянию здоровья, как и было написано. Это общеизвестные данные, и заявление было подано именно с такой формулировкой», — сказала Пересторонина «Федеральному агентству новостей».

При этом уточняется, что она затруднилась ответить, были ли при подаче заявления предоставлены медицинские документы, подтверждающие проблемы Зимина со здоровьем, подчеркнув лишь, что всё происходило «в рамках действующего законодательства».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Виктор Зимин руководит Хакасией с 2009 года. 9 сентября 2018 года в регионе состоялись выборы губернатора. Единоросс Зимин получил 32,42% голосов и проиграл выборы кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, которого поддержали 44,81% избирателей.

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23 октября в Хакасии должен был состояться второй тур губернаторских выборов. Однако 21 сентября стало известно, что Зимин снялся с выборов.

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Ресизбирком решил, что второй тур пройдёт 7 октября. За губернаторское кресло поборются коммунист Валентин Коновалов и справоросс Андрей Филягин, занявший в первом туре третье место с результатом 11,23%.

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