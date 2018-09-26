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Возле побережья Крыма провели разведку британские и американские самолеты

Политика

А также американский беспилотник

Возле побережья Крыма провели разведку британские и американские самолеты
Рене Магритт. Разведка. 1946

Киев, 26 сентября 2018, 15:29 — REGNUM  Американский беспилотник и британский самолет-разведчик пролетели рядом с побережьем российского Крыма 25 сентября, сообщает «Украинский военный портал».

Согласно сообщению, рядом с Крымом пролетали британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rever Joint и стратегический разведывательный беспилотник США RQ-4A Global Hawk. Также рядом с побережьем Крыма начал патрулирование противолодочный самолет США Boeing P-8A Poseidon.

Напомним, максимальная скорость Boeing P-8A Poseidon составляет 907 км/ч, экипаж составляет до девяти человек. Самолет несет торпеды, глубинные бомбы, противокорабельные ракеты Harpoon, а также может сбрасывать гидроакустические буи и получать с них информацию.

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