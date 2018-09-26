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На встрече в Нью-Йорке Рухани пригласил Пашиняна посетить Иран

Политика

Президент Ирана пригласил премьер-министра Армении посетить Иран и выразил уверенность, что этот визит будет способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя странами

На встрече в Нью-Йорке Рухани пригласил Пашиняна посетить Иран
Иллюстрация:  primeminister.am
Никол Пашинян и Хасан Роухани

Вашингтон, 26 сентября 2018, 15:28 — REGNUM  В Нью-Йорке состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Ирана Хасаном Рухани. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского правительства.

Согласно сообщению, собеседники обсудили различные вопросы повестки армяно-иранских отношений. Они высказались о важности развития экономического сотрудничества, отметив, что эта отрасль значительно уступает уровню политических отношений между двумя странами. Пашинян и Рухани отметили необходимость реальных шагов в направлении стимулирования деловых связей, торгового сотрудничества между Арменией и Ираном.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул особенный характер армяно-иранских отношений и необходимость их дальнейшего развития на основе дружеских связей.

В свою очередь, президент Ирана Хасан Рухани отметил, что между двумя странами имеется высокий уровень доверия. По его словам, армянская община в Иране играет важную роль в жизни страны и пользуется большим уважением среди иранцев. В отношении экономического сотрудничества президент Ирана Хасан Рухани отметил, что соглашение о создании свободной экономической зоны с Евразийским экономическим союзом будет способствовать армяно-иранским экономическим связям.

Пашинян и Рухани обсудили вопросы сотрудничества в энергетике, дорожном строительстве, логистике и других областях.

Президент Ирана пригласил премьер-министра Армении посетить Иран и выразил уверенность, что этот визит будет способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя странами.

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Армяно-иранские отношения
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