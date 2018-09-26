Вотума доверия правительству Меркель в бундестаге не будет

Берлин, , 15:27 — REGNUM Голосования по вопросу доверия правительству Германии не будет, заявил пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт в эфире телеканала ZDF 26 сентября.

«Нет», — коротко ответил Зайберт на соответствующий вопрос.

Его поддержал Армин Лашет, заместитель лидера «Христианско-демократического союза» Ангелы Меркель: «Она [Меркель] располагает доверием фракции».

До этого представители Свободной демократической партии потребовали от канцлера Меркель провести в бундестаге голосование по вопросу доверия правительству, поскольку считают, что коалиционные партии утратили к ней доверие.

Как сообщало ИА REGNUM, для партии Меркель стало неожиданностью поражение доверенного лица канцлера — Фолькера Каудера — на внутренних выборах председателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге 25 сентября. Этот результат восприняли как демонстрацию потери авторитета Ангелы Меркель.

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