В Кремле прокомментировали «напряженность» в Ингушетии

Москва, , 15:20 — REGNUM Президент России Владимир Путин получает всю необходимую информацию о происходящем в Ингушетии. Пока «ставить диагнозы» преждевременно, сообщил 26 сентября журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Кремле проинформированы об «определенной внутренней напряженности» в Сунженском районе Ингушетии. На месте проводится работа, отметил Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в Сунже состоялась несанкционированная акция, на которой был поднят вопрос о пересмотре границы с Чечней. Организаторы акции утверждают, что 17 тыс. гектаров ингушской территории якобы переданы Чечне. Речь идет о незаселенной в настоящее время территории, где остались руины жилых домов и родовых башен.

Глава Сунженского района Исса Хашагульгов написал в соцсети, что покидает свой пост. Официальных сообщений о его отставке пока нет.

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