Песков прокомментировали заявление о компромиссе по миротворцам в Донбассе

Москва, , 15:19 — REGNUM В Кремле не слышали заявлений о близости России и Украины к компромиссу по развертыванию в Донбассе миротворцев ООН, заявил 26 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал заявление представителя Киева Евгения Марчука о том, что Москва и Киев якобы близки к компромиссу в этом вопросе.

«Я бы не сказал, что есть общее понимание, там знаков вопроса очень много», — заявил Песков.

По его словам, изначально это было предложение президента России Владимира Путина, но «там по-прежнему много вопросов».

Напомним, ранее экс-глава Службы безопасности Украины и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны этой страны Евгений Марчук заявил, что Россия выступает против участия НАТО в миротворческой миссии ООН, а Украина — против стран ОДКБ. Он отметил, что в этом вопросе «достаточно предварительный компромисс».

Читайте также: В ближайшее время миротворцев в Донбассе не будет — эксперт