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Песков прокомментировали заявление о компромиссе по миротворцам в Донбассе

Политика

«Знаков вопроса очень много»

Москва, 26 сентября 2018, 15:19 — REGNUM  В Кремле не слышали заявлений о близости России и Украины к компромиссу по развертыванию в Донбассе миротворцев ООН, заявил 26 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал заявление представителя Киева Евгения Марчука о том, что Москва и Киев якобы близки к компромиссу в этом вопросе.

«Я бы не сказал, что есть общее понимание, там знаков вопроса очень много», — заявил Песков.

По его словам, изначально это было предложение президента России Владимира Путина, но «там по-прежнему много вопросов».

Напомним, ранее экс-глава Службы безопасности Украины и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны этой страны Евгений Марчук заявил, что Россия выступает против участия НАТО в миротворческой миссии ООН, а Украина — против стран ОДКБ. Он отметил, что в этом вопросе «достаточно предварительный компромисс».

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Война в Донбассе
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