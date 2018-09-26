Генконсул: санкции против РФ не влияют на отношения между Казахстаном и ФРГ

Алма-Ата, Казахстан, , 15:21 — REGNUM Антироссийские санкции не оказывают негативное влияние на отношения между Германией и Казахстаном, заявил генеральный консул ФРГ в Алма-Ате Йорн Розенберг на конференции «Нефть и Газ — KIOGE 2018». Об этом 26 сентября сообщает агентство «КазТАГ».

Дипломат добавил, что Берлин стремится сохранять и укреплять отношения с Астаной. Розенберг добавил, что политической целью Германии является снятие санкций с России.

«Канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает контакты с президентом России Владимиром Путиным. Мы постоянно общаемся», — добавил консул.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении соблюдения режима американских санкций против России. 25 сентября министерство торговли США приняло решение о включении в чёрный список 12 российских компаний.

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