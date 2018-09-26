Отставленный премьер Швеции Стефан Лёвен продолжит борьбу за этот пост

Стокгольм, , 20:18 — REGNUM 25 сентября премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил о своём намерении «продолжать служить стране на посту премьер-министра». Как сообщает шведская газета Dagens Nyheter, соответствующее заявление было сделано на пресс-конференции в шведском парламенте, риксдаге. Ранее риксдаг проголосовал за отставку Стефана Лёвена. Однако несмотря на то, что Лёвен будет обязан подать спикеру парламента заявление об уходе, это не означает, что он не сможет вновь включиться в борьбу за оставленный пост.

25 сентября риксдаг проголосовал за отставку действующего премьер-министра Швеции от Социал-демократической партии Швеции (СДПШ) после того, как на парламентских выборах партия набрала рекордно низкое количество голосов за всю свою историю (28%). Лёвен останется у власти ещё некоторое время в качестве главы так называемого переходного правительства, которое будет управлять Швецией до тех пор, пока риксдаг не выберет нового премьер-министра.