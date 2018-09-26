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Врио главы ДНР: ОБСЕ должна более справедливо оценивать ситуацию в Донбассе

Политика

ДНР «не всегда удавалось найти понимание» с СММ ОБСЕ

Врио главы ДНР: ОБСЕ должна более справедливо оценивать ситуацию в Донбассе
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
ОБСЕ

Донецк, 26 сентября 2018, 15:04 — REGNUM  Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ должна более справедливо оценивать обстановку в Донбассе, заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, сообщает 26 сентября «Донецкое агентство новостей».

Таким образом, Пушилин отреагировал на заявление первого заместителя главы СММ ОБСЕ Александр Хуга о сложении полномочий. Врио главы ДНР отметил, что во время общения с СММ ОБСЕ у ДНР было «много положительных моментов», хотя «не всегда удавалось найти взаимопонимание». Пушилин выразил надежду, что после ухода Хуга СММ ОБСЕ станет освещать события в Донбассе более откровенно и справедливо.

Напомним, ранее Хуг заявил, что 31 октября он покидает свой пост в СММ ОБСЕ, так как уже отработал 10 лет.

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