Врио главы ДНР: ОБСЕ должна более справедливо оценивать ситуацию в Донбассе

Донецк, , 15:04 — REGNUM Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ должна более справедливо оценивать обстановку в Донбассе, заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, сообщает 26 сентября «Донецкое агентство новостей».

Таким образом, Пушилин отреагировал на заявление первого заместителя главы СММ ОБСЕ Александр Хуга о сложении полномочий. Врио главы ДНР отметил, что во время общения с СММ ОБСЕ у ДНР было «много положительных моментов», хотя «не всегда удавалось найти взаимопонимание». Пушилин выразил надежду, что после ухода Хуга СММ ОБСЕ станет освещать события в Донбассе более откровенно и справедливо.

Напомним, ранее Хуг заявил, что 31 октября он покидает свой пост в СММ ОБСЕ, так как уже отработал 10 лет.