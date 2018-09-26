В Алтайском крае ушла в отставку глава управления по пищевой промышленности

Барнаул, , 15:02 — REGNUM В управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям вскоре появится новый руководитель. Как сообщили 26 сентября ИА REGNUM в краевом правительстве, распоряжением губернатора региона Виктора Томенко с 30 сентября от временного исполнения обязанностей начальника управления будет освобождена Татьяна Зеленина.

Врио начальника управления с 1 октября станет Александр Большаков. В настоящее время он занимает должность врио заместителя начальника.

Напомним, Татьяна Зеленина была назначена начальником управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям в феврале 2009 года.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Виктор Томенко стал губернатором Алтайского края по результатам выборов главы региона, состоявшихся 9 сентября 2018 года. За него проголосовали 53,61% избирателей. 17 сентября Томенко вступил в должность губернатора.

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