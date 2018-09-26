Украина проиграет в юридическом плане от разрыва договора с РФ — эксперт

Киев, , 15:01 — REGNUM «Российская Федерация первой начала «зачистку правовой базы», которая регулировала отношения с Украиной, разорвав договоры о размещении Черноморского флота России на территории Украины». Об этом 26 сентября в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-министр юстиции Украины Александр Лавринович.

«Зачистка правовой базы началась с денонсации Российской Федерацией договора о размещении Черноморского флота России на территории Украины. Они это сделали. Много лет российские политики и депутаты Госдумы говорят о денонсации и этого договора. Поэтому инициатива все-таки исходила от Российской Федерации», — сказал Лавринович.

По его словам, Украина выиграет в политико-моральном плане от денонсации большого договора.

«Выиграет ли что-то Украина от денонсации этого договора в политико-моральном плане? Да. Но что касается юридической стороны, тут есть большие сомнения, если смотреть в будущее. Потому что российско-украинская война все равно завершится. Завершится она через год-два, даже через 20 лет, но она все равно завершится. Вопрос границ между Украиной и Россией будет остро стоять. Наличие действующего договора, где обозначены границы Украины, было совсем не лишним. После завершения войны нужно будет начать переговорный процесс, чтобы нормировать границы между двумя государствами, чтобы у нас не было постоянной кровоточащей раны на востоке Украины», — пояснил Лавринович.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

«Ввести в действие решение совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 6 сентября 2018 года «О договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией», — говорится в документе.

25 сентября МИД РФ получил ноту от МИД Украины о непродлении договора о дружбе. «Ноту нам принес в понедельник временный поверенный», — сообщил директор Второго департамента СНГ МИД РФ Андрей Руденко.

Напомним, в марте 2014 года Госдума Российской Федерации приняла решение о денонсации российско-украинских соглашений по Черноморскому флоту России. 28 марта президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект закона «О прекращении действия соглашений, касающихся пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины».