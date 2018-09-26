Власти Бангладеш не намерены выполнять требования оппозиции

Дакка, , 20:31 — REGNUM Оппозиционные силы Бангладеш накануне выборов в парламент страны сформировали объединенный блок оппозиции под названием «Процесс глубокого объединения» и выдвинули пять требований к нынешнему правительству Бангладеш. Среди них роспуск текущего парламента накануне выборов, создание переходного правительства на время выборов, а также реформирование Центральной избирательной комиссии Бангладеш.

По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», правящая в стране партия Авами лиг не собирается принимать эти требования оппозиции. Несмотря на непринятие Авами лиг требований оппозиционных партий, правительство всё же не собирается принимать никаких решительных мер в отношении «Процесса глубокого объединения» и пока занимает лишь выжидательную позицию. Как сообщают источники из оппозиционного блока, 24 сентября Авами лиг созвал конференцию с участием всех 14 оппозиционных партий из блока. Цель данной конференции — выслушать мнения всех сторон и прийти к единому знаменателю.