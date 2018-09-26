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Министр иностранных дел КНДР прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН

Политика

Ли Ён Хо выступит с речью на субботней сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Нью-Йорк, США, 26 сентября 2018, 15:28 — REGNUM  25 сентября в Нью-Йорк прибыл министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо для участия в работе Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций; ожидается, что он выступит с речью в субботу. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Кроме того, одной из главных задач министра будет подготовка к проведению второй встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына, а также обсуждение процесса денуклеаризации. Ранее госсекретарь США Майкл Помпео пригласил Ли Ён Хо провести встречу в Нью-Йорке в ближайшие дни.

По информации агентства, северокорейский министр прибыл в нью-йоркский аэропорт имени Дж. Ф. Кеннеди прямым рейсом из Пекина.

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Зарубежная хроника
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