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Южная Корея прекратила закупать нефть у Ирана

Политика

Поставки нефти из ближневосточной страны не производятся уже с июня этого года

Южная Корея прекратила закупать нефть у Ирана
Иван Шилов © ИА REGNUM
Иранская нефть

Сеул, 26 сентября 2018, 15:20 — REGNUM  Южная Корея с июня не закупает нефть у своего традиционного поставщика — Ирана; это решение вызвано принятием правительством США новых антииранских санкций. Ранее в своём Twitter президент США предупреждал, что «тот, кто будет торговать с Ираном, не будет торговать с США».

Южная Корея стала первым государством, полностью прекратившим закупки иранской нефти, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap 25 сентября со ссылкой на источники в Иранском министерстве нефти.

Соединенные штаты использовали давление в отношении своих союзников, чтобы вынудить их прекратить закупку нефти у Ирана в рамках новых санкций.

Ранее Южная Корея входила в тройку крупнейших покупателей нефти у Ирана и получала в среднем 180 тысяч баррелей в сутки. После прекращения закупок Южная Корея переключилась на Казахстан и другие страны.

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Зарубежная хроника
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