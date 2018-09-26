Южная Корея прекратила закупать нефть у Ирана

Сеул, , 15:20 — REGNUM Южная Корея с июня не закупает нефть у своего традиционного поставщика — Ирана; это решение вызвано принятием правительством США новых антииранских санкций. Ранее в своём Twitter президент США предупреждал, что «тот, кто будет торговать с Ираном, не будет торговать с США».

Южная Корея стала первым государством, полностью прекратившим закупки иранской нефти, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap 25 сентября со ссылкой на источники в Иранском министерстве нефти.

Соединенные штаты использовали давление в отношении своих союзников, чтобы вынудить их прекратить закупку нефти у Ирана в рамках новых санкций.

Ранее Южная Корея входила в тройку крупнейших покупателей нефти у Ирана и получала в среднем 180 тысяч баррелей в сутки. После прекращения закупок Южная Корея переключилась на Казахстан и другие страны.