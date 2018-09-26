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Президент Южной Кореи встретился с генеральным секретарем ООН

Политика

Встреча состоялась в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее Организации Объединённых Наций

Нью-Йорк, США, 26 сентября 2018, 16:26 — REGNUM  25 сентября президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш провели встречу на полях Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в эти дни в Нью-Йорке.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство KBS, президент Мун проинформировал генерального секретаря о результатах пхеньянского саммита и переговорах с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, а также призвал ООН способствовать установлению мира на Корейском полуострове. Кроме того, Мун Чжэ Ин отметил важнейшую роль ООН в современных международных отношениях, поддержании безопасности и мира на всей планете — это замечание особенно важно, так как в последнее время все больше политиков, в частности Дональд Трамп, обвиняют ООН в недееспособности и призывают к её реорганизации.

В свою очередь Антониу Гутерреш высоко оценил усилия южнокорейского президента и призвал к дальнейшему сотрудничеству ООН и Республики Корея, а также поблагодарил Южную Корею за вклад в работу организации.

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Зарубежная хроника
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