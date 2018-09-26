Делегация Международного Валютного Фонда посетит Пакистан

Исламабад, , 17:50 — REGNUM Специальная делегация Международного Валютного Фонда (МВФ) прибудет в Пакистан 27 сентября. По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, делегация проведёт переговоры с министром финансов, доходов и экономических отношений Пакистана Асадом Умаром, а также с министром планирования и развития.

В ходе своего недельного визита, делегация обсудит с министрами погашение Пакистаном кредитов МВФ. Кроме того, представители МВФ дадут оценку ходу экономических реформ в стране, а также мерам, предпринятым правительством для сокращения дефицита платежного баланса. Не останутся без внимания делегации и меры правительства по увеличению собираемости налогов в стране.

На данный момент Пакистан переживает тяжёлый кризис дефицита платежного баланса. В правительстве скептически относятся к возможности нового займа у МВФ. Вместо этого предлагаются альтернативы — кредиты КНР или Саудовской Аравии.