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Делегация Международного Валютного Фонда посетит Пакистан

Политика

Делегация Международного Валютного Фонда прибудет в Пакистан 27 сентября с целью проведения важных переговоров по погашению пакистанской задолженности

Делегация Международного Валютного Фонда посетит Пакистан
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Пакистан

Исламабад, 26 сентября 2018, 17:50 — REGNUM  Специальная делегация Международного Валютного Фонда (МВФ) прибудет в Пакистан 27 сентября. По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, делегация проведёт переговоры с министром финансов, доходов и экономических отношений Пакистана Асадом Умаром, а также с министром планирования и развития.

В ходе своего недельного визита, делегация обсудит с министрами погашение Пакистаном кредитов МВФ. Кроме того, представители МВФ дадут оценку ходу экономических реформ в стране, а также мерам, предпринятым правительством для сокращения дефицита платежного баланса. Не останутся без внимания делегации и меры правительства по увеличению собираемости налогов в стране.

На данный момент Пакистан переживает тяжёлый кризис дефицита платежного баланса. В правительстве скептически относятся к возможности нового займа у МВФ. Вместо этого предлагаются альтернативы — кредиты КНР или Саудовской Аравии.

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Зарубежная хроника
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