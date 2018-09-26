Глава МИД Пакистана требует арбитража по поводу индийских плотин

Исламабад, , 15:32 — REGNUM 25 сентября в Нью-Йорке министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши встретился с президентом Всемирного Банка Джим Ён Кимом.

По сообщению пакистанского новостного агентства Dawn, главной темой переговоров стали индо-пакистанские противоречия по поводу плотин на реке Инд. По мнению пакистанской стороны Индия, построив плотины Кишанганга и Рейтл нарушила Договор о водах Инда, подписанный в 1960 году. Возведение плотин ухудшило экологическую обстановку в Пакистане и создало проблемы для сельского хозяйства страны.

Министр иностранных дел Пакистана попросил президента Всемирного Банка выступить арбитром в споре с Индией, как это предусмотрено Договором. По словам министра, пакистанское правительство рассматривает спор как «гуманитарную проблему, которая угрожает жизням миллионов людей».

Согласно официальной позиции Исламабада, Индия нарушила договор о временном прекращении строительства плотины Кишанганга, заключенный при посредничестве Всемирного Банка в 2016 году. Президент Всемирного Банка обещал изучить вопрос подробнее.