Мутко объявил об усилении строительного блока правительства

Москва, , 14:45 — REGNUM Работа Министерства строительства РФ подвергнется изменениям, заявил 26 сентября вице-премьер Виталий Мутко, выступая в Совете Федерации.

Он отвечал на вопрос председателя Совфеда Валентины Матвиенко, которая назвала Минстрой «министерством недостоверной статистики», которое предлагает растущие показатели ввода жилья, куда «и индивидуальное жилье, и коровники, по-моему, приписывают». Она обратила внимание на практику, по которой строительством занимаются все министерства — культуры, здравоохранения.

«Послушайте, Министерство культуры должно музеями и театрами заниматься, там нет специалистов по строительству. И в итоге один замминистра сидит, директор департамента сидит. Может быть, они и не воры, но они не профессиональные люди. Они не должны заниматься строительством», — считает Матвиенко.

По ее мнению, стройками, финансируемыми из федерального бюджета, должен заниматься именно Минстрой.

Мутко согласился с критикой и сообщил о предстоящих реформах.

«Блок строительный будет усилен», — заверил он.

По его словам, теперь один заместитель министра «займется стройками», второй «возьмет на себя всю регуляторику».

«Придется революционно пару шагов сделать. Первое — правительство примет ряд решений по унификации государственных контрактов по капитальному строительству. Будет типовой контракт, порядок его реализации и прочее. Второе — мы намерены серьезно разобраться с ценобразованием. Третье — все что связано с техрегулированием. Четвертый вопрос строительного контроля», — заявил замглавы правительства.

Вице-премьер рассказал, что во время работы в правительстве сталкивается с конкретными вещами.

«Не идет строительство Верховного суда в Санкт-Петербурге, поручение — «разберитесь». А у Министерства строительства только методический контроль может быть. Соловецкие острова, там освоение никакое — «разберитесь». Вызываешь из министерства — а у него ни компетенции, ничего нет», — посетовал Виталий Мутко.

Он пообещал, что первым шагом, который будет сделан, станет строительный контроль, который позволит навести порядок на стройках с финансированием из федерального бюджета.