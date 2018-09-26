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«Подходы Пакистана и США к вопросам борьбы с терроризмом разные»

Политика

Бывший посол Пакистана в США высказался о том, что политика Пакистана по отношению к терроризму отличается своим, особым подходом

«Подходы Пакистана и США к вопросам борьбы с терроризмом разные»
Иллюстрация: Pxhere.com
Солдаты США

Исламабад, 26 сентября 2018, 21:50 — REGNUM  Бывший посол Пакистана в США Хуссейн Хаккани в своей статье, опубликованной в американском журнале для экспертов-международников «Американ Интерест», подчеркнул, что Пакистан имеет свой особый взгляд на вопросы, связанные с борьбой против терроризма.

Как сообщает индийская газета «Джагран», бывший посол Пакистана в США отметил, что подходы США и Пакистана по поводу борьбы с террористическими группировками значительно отличаются, особенно в отношении группировок в Афганистане. Это, по мнению Хуссейна Хаккани, сокращает возможности для решения конфликта в Афганистане.

Как отметил дипломат, в течение 30 лет, с момента вывода советских войск из Афганистана, США пытаются повлиять на подходы Пакистана в отношении террористических групп, что, по мнению Хуссейна Хаккани, не дает возможности для решения затянувшегося конфликта. Кроме того, отказ администрации президента США Дональда Трампа от совместных проектов по борьбе с терроризмом также никак не поспособствует разрешению проблем в Афганистане, отметил бывший посол.

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Зарубежная хроника
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